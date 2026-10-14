اندلاع حريق في منشأة ستارلينك ببلغاريا بعد الاشتباه في عمل تخريبي ببولندا

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أكد رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، على أن هناك حريق اندلع في منشأة خاصة بخدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في البلاد.

وجرى الإعلان عن الحريق في وقت سابق من قبل حلف "بلغاريا الديمقراطية" المعارض الموالي للغرب.

وقال راديف إنه لن يفصح عن تفاصيل أخرى في ضوء التحقيقات الجارية.

يشار إلى أن شبكة الأقمار الاصطناعية عنصر مهم من الناحية الاستراتيجية في إطار تصدي أوكرانيا للغزو الروسي الشامل لأراضيها.

وبحسب ما قاله حزب "بلغاريا الديمقراطية"، جرى إضرام النار عمدا في 11 من أصل 17 هوائيا عند منشأة سرية خاصة بستارلينك قرب العاصمة البلغارية صوفيا، يوم 9 أكتوبر.

وأضاف الحزب أن الهوائيات كانت بمثابة قناة الاتصال الرئيسية لمحطة "سبيس أكس" الفضائية وكانت تستخدم في الحرب في أوكرانيا.

وقالت أحزاب المعارضة الموالية للغرب إنها تشتبه أن روسيا لها علاقة بالهجوم.

وكان حريقا اندلع في 23 سبتمبر عند محطة لستارلينك جنوب وارسو. وألقي القبض على اثنين يشتبه في أنهما مخربان أمس الثلاثاء بالقرب من شتوتجارت في ألمانيا. كما تشتبه الحكومة البولندية في أن أجهزة الاستخبارات الروسية تقف وراء الحريق.