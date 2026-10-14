عائلة شاب بريطاني قتله نمر بحديقة للحياة البرية تنتقد نشر ترامب مقطعا خاصا بالحادثة

قالت عائلة الشاب البريطاني وليام تشابمان، الذي قتله نمر في حديقة للحياة البرية، إن "المحتوى الإعلامي المسيء للغاية، يسبب لهم ألما شديدا"، وذلك بعد أن أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر مقطع الفيديو الخاص بالحادثة، والمنتشر على نطاق واسع.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، اليوم الأربعاء، بأن ترامب قام مساء أمس الثلاثاء، بنشر مقطع فيديو يظهر فيه تشابمان وهو يتعرض لهجوم مميت من جانب نمر في "حديقة يوركشاير للحياة البرية"، لمتابعيه على منصته "تروث سوشيال"، والبالغ عددهم 13 مليونا".

كما نشرت عائلة الشاب /23 عاما/، مساء الثلاثاء، رثاء له وصفته فيه بأنه كان "شاب ذكي، ودود، ومحبوب"، منتقدة ردود الفعل التي وردت على الإنترنت تجاه وفاته، ومتسائلة عن الدور الخاص "بالمرض النفسي الحاد الذي ظل يعاني منه لعدة أعوام"، والأدوية القوية التي كان يتناولها، في الحادثة.

وكتب الرئيس الأمريكي، إلى جانب مقطع الفيديو القصير، الذي ظهر فيه النمر وهو يعض تشابمان ويخدشه بينما كان جالسا، دون أن يظهر لحظة قتله، رسالة موقعة تقول: "لا تعبثوا مع الطبيعة أبدا!".