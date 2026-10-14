نتنياهو يلمح إلى عدم خوض مواجهة مع إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية

ألمح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إلى عدم خوض "مواجهة عسكرية" مع إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر الجاري، محذرا طهران من محاولة مهاجمة إسرائيل خلالها.

وزعم نتنياهو في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، ردا على أسئلة بشأن احتمال قيام إيران بعمل عسكري قبيل الانتخابات: "إذا ارتكبت إيران ذلك الخطأ وحاولت مهاجمتنا، فستواجه ردا لا يمكنها حتى تخيله".

وادعى: "نحن مستعدون لكل تلك السيناريوهات، آمل ألا نضطر للجوء إليها، لكن يمكنني قول شيء واحد: لن تسمح إسرائيل - ولن أسمح أنا - لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وطالما أنني أشغل منصب رئيس الوزراء، فلن تمتلك إيران أسلحة نووية".

وردا على حديث المعارضة بأنه يسعى إلى مواجهة عسكرية قبل الانتخابات لأسباب سياسية، قال نتنياهو: "في رأيي، هذا ليس مناسبا لنا".

وزعم أن إسرائيل أنجزت نحو 60% من أهدافها الأمنية ضد "المحور الإيراني"، مدعيا أن "القيام بعمليات إضافية قد يكون ضروريا".

وقال: "قبل عام واحد فقط - وأقول هذا بأقصى درجات الحزم - كانت إيران على وشك تدميرنا، لقد أزلنا تهديدا كان يواجه دولة إسرائيل، وهذا هو الأمر الأهم"، وفق زعمه.

استعدادات يوم الاقتراع

من جهتها، ادعت صحيفة "إسرائيل اليوم" الأربعاء، أن "استعدادات جارية تحسبا لاحتمال إطلاق إيران صواريخ تزامنا مع عملية التصويت في إسرائيل".

وأضافت: "يستعد المسئولون عن الانتخابات في إسرائيل لمواجهة تهديد غير مسبوق في صباح يوم الاقتراع.

فقد تزايدت في الأسابيع الأخيرة التقارير والتقديرات الاستخباراتية التي تشير إلى خطط إيرانية لعرقلة الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة".

وتابعت: "في هذا السياق، أجرى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، مناقشات مخصصة حول هذا التهديد".

وبحسب الصحيفة، فإن الخطط الطارئة التي تدرسها اللجنة تشمل سيناريو شن إيران هجوما صاروخيا مكثفا صباح 27 أكتوبر، بالتزامن مع فتح مراكز الاقتراع لانتخابات الكنيست الـ26، بهدف نشر الذعر وتعطيل العملية الانتخابية.

وفي 28 فبراير الماضي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران أسفرت عن مقتل الآلاف، فيما ردت طهران بهجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في دول بالمنطقة.

وفي أبريل الماضي جرى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، قبل أن تشن واشنطن لاحقا هجمات على مواقع داخل إيران، وسط تعثر المفاوضات بين البلدين.

وتتركز الخلافات بين واشنطن وطهران حول الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية، فيما ألقت الحرب بظلالها على أسواق النفط والاقتصاد العالمي.