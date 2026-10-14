المستشار الألماني يحذر من تجاهل التهديد الروسي ويدافع عن دعم أوكرانيا

حذّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، من مغبة المفاضلة بين قضيتي العدالة والأمن أو جعلهما في مواجهة تنافسية.

وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، خلال إلقائه بيان الحكومة أمام البرلمان اليوم الأربعاء، إن أيًا من ركيزتي العدالة والأمن في ألمانيا لا تتمتعان بأساس متين بما يكفي لمواجهة تحديات السنوات والعقود المقبلة.

وتطرق المستشار الألماني إلى الإصلاحات التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها في مجالات التقاعد والرعاية وسوق العمل والضرائب وتحديث مؤسسات الدولة والتصدي لتقويض الديمقراطية.

وأضاف أن الهدف يتمثل أيضًا في إقامة قارة أوروبية تنعم بالسلام والحرية والأمن، وذكر أنه بلاده تستثمر لهذا السبب في تعزيز قدراتها الدفاعية وتدعم أوكرانيا في "حربها الدفاعية في مواجهة الهجمات الروسية".

وأوضح أن هذه الاستثمارات الأمنية وحدها هي التي تهيئ الظروف اللازمة لتوفير الحرية التي تحتاج إليها دولة القانون والاقتصاد والمجتمع، حتى يتسنى تحقيق العدالة.

وحذّر ميرتس، من أن كل ذلك بات مهددًا بخطر حقيقي وملموس، مشيرًا إلى "تزايد استعداد روسيا لتصعيد الصراع"، متابعًا: "ويصعب عليّ أن أفهم في ظل هذه الظروف، وأقول ذلك بكل صراحة، كيف تواصلون حتى يومنا هذا، من أقصى اليسار وأقصى اليمين، ممارسة لعبة التهوين من خطورة الوضع".

وأضاف أنه يسمع أيضًا أصواتًا في البرلمان تحاول تصوير الدعم العسكري لأوكرانيا على أنه مشكلة تتعلق بالعدالة، وقال ميرتس: "سيداتي وسادتي، هذا غير صحيح. فلا يورو واحد يُنفق على أوكرانيا يُقتطع من الإنفاق الاجتماعي أو الإنفاق على التعليم في بلدنا".



