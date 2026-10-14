سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدم الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء 2.86 مليار يورو (2ر3 مليار دولار) كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي إن كييف ستستخدم المبلغ لتمويل الطائرات المسيرة، وأنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ، وأنظمة الرادار، وأنظمة الحرب الإلكترونية، والذخيرة.

ويعد هذا التمويل جزءا من قرض بقيمة 90 مليار يورو يقدمه الاتحاد الأوروبي لكييف لعامي 2026 و2027. وسوف يدعم الدفاع الأوكراني بما يصل إجماليه إلى 60 مليار يورو بموجب القرض، بينما خُصص 30 مليار يورو كدعم اقتصادي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "بينما تتوقف روسيا على خطوط المواجهة، فإنها تواصل تصعيد هجماتها الجوية - مستهدفة المدنيين والبنية التحتية الأوكرانية بقسوة".

وأضافت: "إن دعم أوروبا الثابت يعطي أهمية أكثر من أي وقت مضى لمساعدة أوكرانيا في حماية أجوائها وإيقاف خسارة الأرواح. ومن خلال صرف 86ر2 مليار يورو اليوم، نواصل تلبية الاحتياجات التشغيلية الأكثر إلحاحا لأوكرانيا، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ الضرورية لدفاعها".

وقالت المفوضية إنه من المقرر أن تتبعها مدفوعات أخرى في الأسابيع المقبلة.