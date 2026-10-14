الغندور: يد الأهلي تهزم الزمالك بهدف «القاضية ممكن»!

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وصف الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، الفوز القاتل الذي حققه فريق كرة اليد بالأهلي على حساب الزمالك، في نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، بأنه يشبه نهائي القرن لكرة القدم.

وفاز الأهلي بنتيجة 26-25، على الزمالك في نهائي مثير بأنجولا، امتد لأوقات إضافية.

وقال الغندور عبر حسابه على "فيسبوك": "الأهلي بطل افريقبا في كرة اليد بعد الفوز علي الزمالك بهدف القاضية ممكن في الثواني الأخيرة بنتيجة ٢٦مقبال ٢٥".

وكان المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، قد اشتهر بتعليقه الشهير على هدف محمد مجدي "أفشة" في نهائي أبطال أفريقيا 2020 بأنه "القاضية"، نظرا لتوقيت الهدف القاتل.