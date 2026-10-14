قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، لمدة 4 مباريات، على خلفية طرده خلال مواجهة فياريال، ليغيب بذلك عن مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة يوم 25 أكتوبر الجاري.

وأعلنت اللجنة، اليوم الأربعاء، قراراتها التأديبية المتعلقة بمنافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، لتضع حدًا للجدل المثار بشأن العقوبة المنتظرة بحق لاعب ريال مدريد، بعد واقعة شد شعر سالِيبا، مدافع الفريق المنافس.

وبموجب القرار، سيغيب فينيسيوس عن مباريات ريال مدريد أمام إشبيلية وراسينج وفالنسيا، إلى جانب المواجهة المرتقبة أمام برشلونة على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في غياب يمثل تحديًا للفريق الملكي، الذي سيحتاج إلى إيجاد البديل المناسب لتعويض غياب نجمه البرازيلي.

ووفقًا للقرار التأديبي، جاءت العقوبة بواقع مباراتين بسبب «التصرف بعنف خارج إطار اللعب، في وقت لم يكن فيه اللاعب قادرًا على المنافسة على الكرة أو أثناء توقف اللعب»، ومباراتين إضافيتين بسبب «الاحتجاج على الحكم الرئيسي أو المساعد أو الحكم الرابع».

وكان ريال مدريد قد تقدم باستئناف ضد البطاقة الصفراء التي حصل عليها مدافعه الفرنسي كوناتي، والبطاقة الحمراء التي تلقاها فينيسيوس جونيور. وقررت اللجنة إلغاء الآثار التأديبية للإنذار الموجه إلى كوناتي، لكنها رفضت استئناف النادي الملكي بشأن فينيسيوس، وأقرت استمرار عقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات.

وجاء في تقرير الحكم إيسيدرو دياز دي ميرا بشأن واقعة الطرد: «طُرد فينيسيوس بسبب شد شعر أحد المنافسين، والكرة في حالة لعب، دون أن تكون هناك منافسة بينهما عليها».

كما أشار الحكم إلى رد فعل اللاعب عقب إشهار البطاقة الحمراء، موضحًا: «أثناء توقف اللعب، وبعد طرده، وبينما كان لا يزال داخل أرض الملعب، واصل فينيسيوس الاحتجاج على قراري بصوت مرتفع، متجهًا نحو المكان الذي كنت أقف فيه بطريقة عدوانية، ما استدعى تدخل زملائه في الفريق لإمساكه، دون أن أتمكن من تحديد أي عبارة بعينها قالها».

وتأتي العقوبة في وقت يسعى فيه فينيسيوس إلى استعادة مستواه المعهود، بعدما واجه صعوبات في تقديم الأداء المنتظر منه خلال الفترة الأخيرة. وكان المدرب جوزيه مورينيو قد أبقى اللاعب على مقاعد البدلاء في مواجهة فياريال، مفضلًا الدفع بيان ديوماندي بدلًا منه.

وعلى صعيد الأرقام، سجل فينيسيوس هدفًا واحدًا وصنع 3 أهداف خلال 9 مباريات خاضها حتى الآن هذا الموسم، وهي حصيلة تقل عن التوقعات المرتبطة بإمكاناته، في ظل المستويات التي يقدمها نجوم برشلونة تحت قيادة المدرب هانزي فليك.