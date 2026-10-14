مداهمات في 3 دول أوروبية للاشتباه في احتيال يتعلق بخدمات لسفن تابعة لحلف الناتو

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نفذت الشرطة في ألمانيا والنرويج ورومانيا عمليات تفتيش واعتقالات، اليوم الأربعاء، في إطار تحقيق بشأن شبهات تتعلق بالرشوة والاحتيال في الفواتير الخاصة بخدمات قدمت لسفن حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ففي ألمانيا، فتشت شرطة هامبورج مقري شركتين ومسكنا خاصا، فيما ألقي القبض على خمسة أشخاص في النرويج، وجرى تفتيش مقر شركة وعدد من المنازل الخاصة في رومانيا.

وذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي (يوروجاست)، أن القضية تتعلق بفواتير احتيالية قدمتها شركة ومتعاقدون من الباطن معها، مقابل خدمات لوجستية وتنظيمية، تعرف باسم "خدمات الدعم والتموين للسفن"، استخدمت لتزويد السفن العسكرية وأطقمها بالإمدادات اللازمة خلال توقفها في الموانئ بشمال غرب أوروبا.

وذكرت "يوروجاست" أن إجمالي الخسائر التي تكبدتها الدول الأعضاء في الناتو يقدر حاليا بأكثر من مليون يورو (1ر1 مليون دولار).

وأفادت الهيئة الوطنية النرويجية للتحقيق في الجرائم الاقتصادية والبيئية وملاحقة مرتكبيها "أوكوكريم" بأن المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم في مدينة بيرجن النرويجية يواجهون اتهامات بالاحتيال المشدد.

وقالت المدعية العامة البارزة في الهيئة النرويجية، ماريان بندر، إن "ميزانيات الدفاع تتزايد في أنحاء العالم، ما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الجرائم الاقتصادية".

وأضافت بندر "هذا مجال نراقبه عن كثب، فإذا كان حلف الناتو قد تعرض للاحتيال، فسيكون هناك رد حازم".