مسئول أوكراني: ترامب يساعد روسيا في حربها علينا

اتهم مسئول أوكراني رفيع المستوى الولايات المتحدة الأمريكية بـ "مساعدة روسيا في حربها ضد أوكرانيا"، قائلا إن "واشنطن لم تحذر كييف مسبقا من هجمات روسية بصواريخ باليستية، وخفضت سرعة شبكة ستارلينك"، في وقت تتعرض به منشآت الطاقة الأوكرانية لهجمات روسية واسعة.

وقال المسئول، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا لم تتلق تحذيرات أمريكية في حالتين من إطلاق صواريخ باليستية روسية استهدفت قطاع الطاقة، مضيفا أن الولايات المتحدة خفضت سرعة شبكة "ستارلينك"، التي تمثل إحدى وسائل الاتصال الحيوية في أوكرانيا.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية أن أجهزة الأمن رصدت اضطرابات في عمل محطات "ستارلينك" خلال الليل، وسط مخاوف من أن تكون القيود التي فرضتها الشركة المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك قد جاءت بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعد شبكة "ستارلينك" من وسائل الاتصال الرئيسية في أوكرانيا خلال الحرب، بينما أدت الاضطرابات التي طالت خدماتها إلى تعطيل عدد من المهام الحيوية.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع إذاعة "إن بي إر" الأمريكية، إن إدارة ترامب لوحت بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف إذا واصلت استهداف مصافي النفط الروسية.

ورفض زيلينسكي، اتهامات ترامب لأوكرانيا بالتسبب في ارتفاع أسعار الديزل، مؤكدا أن الضربات الأوكرانية تستهدف منشآت الطاقة والخدمات اللوجستية الروسية لإضعاف قدرة موسكو على مواصلة الحرب، وذكر أن كييف لن توقف هذه الهجمات ما دامت روسيا تواصل استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وفي منشور منفصل كتب زيلينسكي: "أنظمة الدفاع لم ترصد هذه الصواريخ إلا وهي تقترب فعليا من كييف"، مضيفا أن أوكرانيا "لم تتلق أي تحذير من شركائها" للمرة الثانية.

وأكد زيلينسكي أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن "الروس يستعدون لشن المزيد من الهجمات بصواريخ باليستية".

وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كوريتسكي، أن القوات الروسية قصفت محطات التوليد المشترك للكهرباء والتدفئة الثلاث في العاصمة، إلى جانب منشآت حيوية تغذي كييف ومناطق وسط البلاد بالكهرباء.

وقال كوريتسكي، إن منشآت للسكك الحديدية في 5 مقاطعات تعرضت لهجمات روسية، من دون تسجيل إصابات بفضل الإجلاء المسبق.

ويوم السبت، انتقد ترامب، زيلينسكي بسبب شن هجمات على مصافي النفط الروسية، وذلك بعد يوم واحد من رفع الولايات المتحدة مؤقتا العقوبات المفروضة على الوقود الروسي، وهي عقوبات كانت تهدف إلى حرمان موسكو من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها مع أوكرانيا.