مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين إثر تصادم ميكروباص وسيارة نقل بطريق السنبلاوين في الدقهلية

شهد طريق السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أمام منطقة الزريقي، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين، وفقًا للحصر المبدئي.

وتلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغًا مباشرًا بوقوع الحادث، وعلى الفور جرى الدفع بـ7 سيارات إسعاف إلى موقع التصادم، للتعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، والعمل على نقلهم لتلقي الرعاية الطبية.

وانتقلت الجهات المعنية لمتابعة تداعيات الحادث، والوقوف على ملابساته، فيما يجري حصر أعداد المصابين والمتوفين بشكل نهائي، ومتابعة الحالة الصحية للمصابين، مع استمرار المتابعة لحين ورود معلومات إضافية بشأن الحادث.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف أسباب وقوع التصادم.