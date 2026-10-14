انفجار في مصنع تابع لشركة إنتل جنوب تل أبيب ومخاوف من تسرب مواد خطيرة

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء، بوقوع انفجار في مصنع تابع لشركة «إنتل» بمدينة كريات غات، جنوب تل أبيب، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عمال بحروق، وسط مخاوف من تسرب مواد خطرة.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية «نجمة داوود الحمراء» إنها تلقت بلاغًا عند الساعة 14:11 بالتوقيت المحلي، عن إصابة ثلاثة عمال داخل مصنع في المنطقة الصناعية التي تحمل اسم «إسحاق رابين»، موضحة أن الطواقم الطبية قدمت الإسعافات اللازمة للمصابين، الذين كانوا في حالة وعي ويعانون حروقًا.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى استدعاء مروحية إلى موقع الحادث، في ظل مخاوف من تسرب مواد خطرة، فيما لم تتوافر تفاصيل إضافية بشأن أسباب الانفجار أو طبيعة المواد التي يُخشى تسربها.