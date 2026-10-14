حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة الإعلامي الرياضي مدحت شلبي في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لجلسة 21 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

وخلال جلسة اليوم، تقدم دفاع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إلى المحكمة بتنازل عن الدعوى المقامة ضد الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، بتهمة السب والقذف.

ويأتي التنازل عقب نشر مدحت شلبي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي، قدّم خلاله اعتذارًا إلى محمود الخطيب، على خلفية التصريحات التي أدلى بها خلال برنامجه الرياضي.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية، أحالت المعلق مدحت شلبي للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب.

وكان الكابتن محمود الخطيب قد اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وكلف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بتقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ما تم تداوله خلال الحلقة محل الجدل.

وجاء هذا التحرك في إطار الحفاظ على الحقوق الشخصية والمؤسسية، وصون سمعة النادي الأهلي باعتباره أحد أبرز الكيانات الرياضية في مصر وإفريقيا، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوزات أو معلومات غير صحيحة من شأنها الإساءة إلى النادي أو مسئولية.