مصطفى الفقي: أتفق مع رأي عمرو موسى بأن هناك مخططا لتدمير المنطقة العربية بأكملها

أعرب الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، عن تأييده التام لطرح الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية السابق، عمرو موسى، بشأن وجود "مخطط عام لتدمير المنطقة العربية بأكملها".

وقال خلال برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر : "بالتأكيد، هناك مخطط شامل، والمنطقة مستهدفة"، لافتا إلى أن أجندة إيران تلتقي مع الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الجوانب.

وتساءل: "هل تعتقد أن الولايات المتحدة غاضبة من الحوثيين؟!" موضحا أن ترامب يمتلك "أجندة ترامبية" خاصة ومعقدة تختلف عن السياسة الأمريكية والموقف في غرب آسيا والشرق الأوسط.

وأكد أن المشهد الراهن يمثل "وضعا معقدا للغاية" يتطلب التعامل معه خطوة بخطوة، مشيرا إلى أن الاتصالات السعودية المصرية، والسعودية مع تركيا وأوروبا؛ تمثل "محاولات طرق على الأبواب، ولكن مفتاح الأمر الحقيقي هو محور الرياض - أبوظبي".

وأضاف أن البلدين وقفا معا منذ عام 2015 في إطار التحالف ضد الخارجين على السلطة في اليمن، مشيدا بإعادة فتح قنوات الحوار مجددً على أعلى مستوى بلقاء قمة سعودي إماراتي، في إشارة إلى استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان منذ عدة أيام لبحث العلاقات وتطورات المنطقة.

وأوضح أن تحليل العمل العربي المشترك يبدأ "بداية غير منطقية" بالحديث عن وجود خصوم في المنطقة، مشيرا إلى أن هناك "خصوما وأعداء للعمل العربي المشترك ولكن أول الأعداء هو أنت".