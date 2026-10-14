ضربة قوية لبايرن ميونخ قبل مواجهة أرسنال في دوري أبطال أوروبا

تلقى بايرن ميونخ الألماني ضربة قوية قبل مواجهته المرتقبة أمام أرسنال الإنجليزي، المقرر إقامتها يوم الأربعاء 21 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، في ظل غياب عدد من اللاعبين عن صفوف الفريق البافاري.

وتأتي هذه التطورات بعد التعادل المثير الذي فرضه فايكنج النرويجي على بايرن ميونخ بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة القارية.

طرد مايكل أوليس يربك حسابات بايرن

ويغيب الفرنسي مايكل أوليس عن مواجهة أرسنال المقبلة بسبب الإيقاف، بعدما تعرض للطرد خلال مباراة فايكنج، في واقعة أثرت على مجريات اللقاء وأربكت حسابات الفريق الألماني.

وشهدت الدقيقة 74 حصول أوليس على بطاقة صفراء أولى، بعدما عرقل هجمة مرتدة للفريق النرويجي بجذب قميص أحد لاعبيه، قبل أن يتلقى البطاقة الحمراء إثر تسديد الكرة باتجاه رأس قائد فايكنج، زلاتكو تريبيتش، أثناء توقف اللعب.

واستغل الفريق النرويجي النقص العددي في صفوف بايرن ميونخ، ونجح في تسجيل هدف التعادل القاتل بالدقيقة 90، بعدما حول تريبيتش كرة عرضية برأسه إلى هيرمان هويغن، الذي أسكنها الشباك لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3.

بايرن يبحث عن التعويض أمام أرسنال

ويسعى بايرن ميونخ إلى استعادة توازنه قبل المواجهة المرتقبة أمام أرسنال، في ظل رغبته في تعويض خسارته أمام الفريق اللندني بنتيجة 1-3 على ملعب الإمارات خلال مرحلة الدوري بالموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب أليانز أرينا المواجهة المقبلة بين الفريقين، وسط ترقب لقدرة الفريق البافاري على تجاوز آثار التعادل الأخير والتعامل مع الغيابات قبل واحدة من أبرز مباريات الجولة الثالثة.