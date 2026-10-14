رئيس شعبة النقل بغرفة القاهرة التجارية: الميناء الجاف بالعامرية نقلة نوعية في اللوجستيات

قال أيمن الشيخ، رئيس شُعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن افتتاح الميناء الجاف بالعامرية يمثل خطوة استراتيجية مهمة على طريق تطوير منظومة النقل واللوجستيات في مصر، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواكبة المتغيرات المتسارعة في حركة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات لم تعد مجرد بنية تحتية لنقل وتخزين البضائع، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في تعزيز تنافسية الدول وجذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة أمام حركة الصادرات والتجارة الدولية.

وأضاف الشيخ في بيان له اليوم، أن الميناء الجاف بالعامرية يُمثل إضافة مهمة لمنظومة الخدمات اللوجستية، بما يدعم التكامل بين الموانئ البحرية وشبكات النقل ومناطق الإنتاج والتوزيع، ويسهم في تحسين انسيابية حركة البضائع ورفع كفاءة تداولها، بما ينعكس إيجابيًا على مجتمع الأعمال والمستوردين والمصدرين، ويدعم جهود تيسير حركة التجارة.

وأضاف أن كفاءة منظومة اللوجستيات أصبحت معيارًا رئيسيًا لقياس القدرة التنافسية للاقتصادات، في ظل ارتباط تكلفة المنتج وسرعة وصوله إلى الأسواق بكفاءة النقل والتخزين والتداول والإجراءات المرتبطة بها. ومن هنا تأتي أهمية التوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية الحديثة، باعتبارها أدوات عملية لتقليل الوقت المستغرق في حركة البضائع، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد، والحد من التكاليف التشغيلية كلما توافرت عوامل التشغيل والتكامل المطلوبة.

وأشار رئيس شُعبة النقل واللوجستيات إلى أن الموقع الاستراتيجي للعامرية بالإسكندرية يمنح المشروع أهمية خاصة في دعم حركة التجارة، وتعزيز الترابط بين الموانئ البحرية والمناطق الصناعية والتجارية، بما يساعد على توفير خدمات لوجستية أكثر كفاءة للمتعاملين في السوق، ويخلق فرصًا أوسع أمام الشركات العاملة في النقل والتخزين والخدمات المرتبطة بالتجارة.

وشدّد الشيخ على أن تعظيم العائد الاقتصادي من الميناء الجاف بالعامرية يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وتطوير الخدمات الرقمية والإجراءات التشغيلية، ورفع كفاءة الربط بين وسائل النقل المختلفة، بما يضمن سرعة تداول البضائع وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الاستثمارات التي تُضخ في قطاع البنية التحتية اللوجستية.

وأكّد أن تطوير الموانئ الجافة يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية، موضحًا أن خفض الوقت والتكلفة وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية يمنحان الشركات المصرية فرصًا أفضل للنفاذ إلى الأسواق العالمية، ويدعمان خطط التوسع في الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات.

وأشار أيمن الشيخ إلى أن الميناء الجاف بالعامرية ليس مجرد مشروع جديد، بل يمثل بوابة مهمة نحو منظومة تجارة أكثر كفاءة وتكاملًا وانفتاحًا على الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن مواصلة تطوير البنية التحتية اللوجستية وتحديث آليات العمل ستظل من الركائز الأساسية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.