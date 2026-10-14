رويترز: أرامكو تنقل بعض مهامها إلى مكاتب خارج السعودية عقب هجوم الظهران

كشفت وكالة «رويترز»، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن شركة أرامكو السعودية نقلت بعض مهامها إلى مكاتب خارج المملكة، عقب هجوم استهدف مجمع مقرها في مدينة الظهران، شرقي البلاد، الثلاثاء، وألحق أضرارًا بأحد مبانيه.

وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على الواقعة للوكالة، الأربعاء، إن الهجوم تسبب في أضرار جسيمة بمقر الشركة، بعدما امتدت النيران إلى عدة طوابق.

وأوضح أحد المصادر أن الشركة طلبت من موظفيها العمل من المنزل، مؤكدًا استمرار عملياتها بصورة طبيعية، فيما أفاد مصدر آخر بنقل بعض المهام إلى مكاتبها الدولية.

من جانبها، توعدت جماعة الحوثيين اليمنية، الأربعاء، بمواصلة استهداف المطارات والمنشآت النفطية السعودية، معلنة مسئوليتها عن الهجمات التي قالت إنها استهدفت منشآت تابعة لأرامكو.

وذكرت الجماعة أنها أطلقت عددًا كبيرًا من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة باتجاه منشآت أرامكو في الظهران، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومصفاة تابعة للشركة في العاصمة، من دون تحديد توقيت تنفيذ تلك الهجمات.

في المقابل، قالت وزارة الطاقة السعودية إن الهجوم الذي استهدف مجمع مقر أرامكو الثلاثاء، تسبب في حريق محدود، لم يسفر عن إصابات أو وفيات.

ويضم المجمع مركزًا رئيسيًا لعمليات الشركة، يشرف على شبكة واسعة من منصات إنتاج النفط البرية والبحرية وخطوط الأنابيب والمصافي ومحطات التصدير.

وكان مصدر في الشركة قد أبلغ «رويترز» في وقت سابق بأن صاروخًا باليستيًا استهدف المجمع، موضحًا أن برجًا إداريًا تعرض لأضرار طالت طوابقه الثلاثة العليا.