لامين يامال يكشف سر «الرابونا» أمام جالاتا سراي: لم تكن حركة عشوائية

كشف لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني، كواليس اللقطة المهارية التي نفذها خلال مواجهة جالاتا سراي التركي في دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن حركة «الرابونا» التي قام بها جاءت نتيجة قراءة جيدة لتحركات المدافعين، ولم تكن مجرد استعراض عشوائي.

وحقق برشلونة الفوز على جالاتا سراي بنتيجة 4-1، مساء الثلاثاء، في مباراة شهدت تألق يامال، الذي قدم تمريرتين حاسمتين وأسهم في تعزيز التفوق الهجومي للفريق الكتالوني.

وفي تصريحات لشبكة «سي بي إس سبورتس»، خلال حديثه مع الفرنسي تيري هنري، نجم أرسنال السابق، أوضح يامال أن تنفيذ هذه المهارة جاء بعد ملاحظته أسلوب تعامل المدافعين معه بالقرب من خط المرمى.

وقال نجم برشلونة الشاب إنه لاحظ في المباريات الأخيرة أن مدافعي المنافسين يميلون إلى السقوط أرضًا عندما يصل إلى خط المرمى، وهو ما دفعه إلى التفكير في استغلال هذه المساحة وتنفيذ الحركة، مشيرًا إلى سعادته بنجاحها خلال المباراة.

وأضاف يامال أنه يحاول باستمرار استخدام المهارات والخدع الفردية لخلق مساحات أمام المدافعين، موضحًا أن هذه التحركات تساعده على التخلص من الرقابة وفتح مسارات جديدة أمامه وأمام زملائه في الفريق.

ويواصل يامال تقديم مستويات مميزة مع برشلونة، مستفيدًا من قدراته الفنية ومهاراته في المواجهات الفردية، ليؤكد دوره المؤثر في المنظومة الهجومية للفريق الكتالوني.