تقارير تكشف موقف محمد صلاح من المشاركة مع طرابزون سبور على العشب الصناعي

أثار تواجد محمد صلاح ضمن قائمة طرابزون سبور التركي استعدادًا لمواجهة كوبس الفنلندي، تساؤلات حول إمكانية مشاركته في المباراة المقرر إقامتها مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2026-2027، خاصة أن اللقاء سيُقام على ملعب من العشب الصناعي.

وكانت أرضية العشب الصناعي قد أثارت جدلًا بشأن موقف صلاح خلال معسكر منتخب مصر في سبتمبر الماضي، بعدما غاب عن مواجهة جنوب السودان ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027، في ظل اتفاق مسبق بين اللاعب والجهاز الفني بقيادة حسام حسن لإراحته وتجنب مخاطر اللعب على هذه الأرضية.

تقارير فنلندية تكشف موقف صلاح

وفي هذا السياق، سلط موقع «SuomiFutis» الفنلندي الضوء على موقف النجم المصري، مشيرًا إلى أن طرابزون سبور أكد سفره مع بعثة الفريق إلى مدينة تامبيري لخوض المواجهة المرتقبة.

وأوضح التقرير، نقلًا عن وسائل إعلام تركية، أن مشاركة صلاح أساسيًا أمام كوبس ليست محسومة، مع وجود احتمالية لبدء المباراة من مقاعد البدلاء، في ظل التقارير التي تشير إلى عدم تفضيله اللعب على العشب الصناعي.

وأضاف الموقع أن القرار النهائي بشأن مشاركة اللاعب، سواء ضمن التشكيل الأساسي أو بديلًا، كان منتظرًا حسمه يوم الأربعاء، قبل المواجهة الأوروبية.

أرقام محمد صلاح مع طرابزون سبور

وشهدت قائمة طرابزون سبور، التي أعلنها المدرب توماس ريس، تواجد محمد صلاح إلى جانب عدد من اللاعبين البارزين، من بينهم فابينيو وأندريه أونانا.

ووفقًا للأرقام الواردة في التقرير، قدم صلاح بداية مميزة مع الفريق التركي هذا الموسم، بعدما سجل 7 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة، ليواصل تقديم الإضافة الهجومية منذ انضمامه إلى صفوف الفريق.

وتترقب جماهير طرابزون سبور موقف النجم المصري من المشاركة أمام كوبس، في ظل سعي الفريق لتحقيق بداية قوية في دوري المؤتمر الأوروبي، بينما تبقى مسألة ظهوره في التشكيل الأساسي مرتبطة بقرار الجهاز الفني قبل انطلاق المباراة.