رئيس الشاباك السابق يرفع دعوى تشهير ضد نتنياهو

رفع رونين بار الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، دعوى تشهير ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمام محكمة تل أبيب الجزئية اليوم، بعد أن اتهمه الأخير بإخفاء معلومات أمنية قبل هجوم 7 أكتوبر.

وبحسب ما نشرته وكالة «صدى نيوز» الفلسطينية، الأربعاء، أكد بار في دعوته أن نتنياهو تلقى تحذيرات بشأن تصعيد محتمل، لكنه التزم بسياسة الاحتواء مع حماس.

وطالب بار، الذي يقاضي نتنياهو بتعويض قدره 3 ملايين شيكل، بالكشف عن الوثائق، ورفع الحصانة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلًا: «في غياب لجنة تحقيق حكومية، ستكشف الحقيقة في المحكمة».

وفي الدعوى القضائية، عرض بار روايته لتسلسل الأحداث في الأشهر التي سبقت الهجوم، وفي ليلة الهجوم نفسها.

ولفت إلى أنه حذر نتنياهو مرارًا وتكرارًا من احتمال تصعيد الوضع الأمني، وأنه، خلافًا لمزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، تم أيضًا نقل المعلومات التي جمعها جهاز الأمن العام «الشاباك» إلى السلطات المختصة ليلة 7 أكتوبر.

وأكد بار أنه لم يتنصل من مسئوليته كرئيس للجهاز عن الخلل الاستخباراتي، لكن نتنياهو يحاول أيضًا تحميله مسئولية الأحداث وتحويل النقاش عن مسئوليته نفسه.

وقال إن منشورات نتنياهو تتضمن ادعاءات كاذبة تسيء إلى سمعته وسمعة الجهاز، متهمًا نتنياهو بأنه «انتهج سياسة أكثر تساهلًا مع حماس، وكان يشتري الهدوء بأي ثمن».

وبحسب مزاعمه، أشار إلى أنه قدم قبل الهجوم بأشهر، خطة للقضاء على القياديين بحركة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف، وتجاهلها نتنياهو.