جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه قيام دولة فلسطينية، ودعوته إلى إسقاط النظام الحاكم في إيران.

وقال نتنياهو للقناة "14" اليمينية الإسرائيلية مساء الثلاثاء إن "ما حدث في الضفة الغربية يُعد معجزة (..) المنطقة التي كان من المفترض أن تتحول إلى دولة فلسطينية لن تصبح كذلك اليوم، لن يحدث ذلك، لأننا لن نسمح به".

ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ أكتوبر 2023، تتكثف اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وتشمل الاعتداءات قتل واعتقال فلسطينيين، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد وسيارات، وتجريف أراض زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتهجير فلسطينيين، والتوسع الاستيطاني.

ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد بهذه الممارسات لإعلان ضم الضفة الغربية إليها رسميا، بما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطين المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وزعم نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية منذ 2024 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، أنه "إذا فازت المعارضة، فستقيم دولة فلسطينية وتنسحب من لبنان وغزة، ولن تتخذ أي إجراء ضد إيران".

وتشهد إسرائيل انتخابات عامة في 27 أكتوبر الجاري، فيما تظهر استطلاعات الرأي أن أيا من معسكري نتنياهو والمعارضة اليهودية لن يحصد أغلبية تتيح له تشكيل حكومة.

وتؤكد أحزاب في الائتلاف الحاكم والمعارضة اليهودية رفضها إقامة دولة فلسطينية.

وعندما قال مذيع القناة: "ربما يمكننا إقامة دولة فلسطينية في أوغندا"، رد نتنياهو: "سيحظى اقتراحك ببحث جاد".

وفي العام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراض فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت إسرائيل بقية الأراضي وترفض الانسحاب منها.

ومن أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، تعترف 160 دولة بدولة فلسطين، وهي عضو في أكثر من مئة منظمة ومعاهدة دولية، وفق الخارجية الفلسطينية.

وترفض إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة هذه الاعترافات، وتستخدم واشنطن سلطة النقض "الفيتو" في مجلس الأمن لمنع نيل فلسطين عضوية كاملة، بدلا من وضع "دولة مراقب غير عضو" القائم منذ 2012.

** دعوة لإسقاط النظام الإيراني

وجدد نتنياهو، الذي يحاكم محليا بتهم فساد قد تستوجب سجنه في حال إدانته، دعوته إلى إسقاط النظام الحاكم في إيران.

وقال إن "هذا النظام متعصب، وطالما ظل قائما، فسيحاول استعادة عافيته، سيحاول إحياء برنامجه النووي، وسيسعى لتدميرنا مجددا، وإعادة بناء كل من حزب الله وحماس"، وفق تعبيره.

وتابع: "وللقضاء على هذه المنظومة بأكملها، يتعين علينا إسقاط هذا النظام".

وشنت إسرائيل حربين على إيران في فبراير الماضي ويونيو 2025، وردت طهران بتنفيذ هجمات على إسرائيل.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية، بينما تقول إيران إن برنامجها سلمي وإنها لا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية ولا تهدد دولا أخرى.

وتعد إسرائيل، التي تحتل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية، وهي غير معلنة رسميا ولا تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

** طلبات مساعدة من إسرائيل

وادعى نتنياهو أن دولا في الشرق الأوسط تطلب المساعدة من إسرائيل، دون الإفصاح عن أسمائها.

وقال: "لا تكاد توجد دولة في الشرق الأوسط لا تطلب المساعدة منا، وسأفاجئكم بأمر آخر: لا تكاد توجد دولة غربية لا تطلب منا المساعدة"، دون ذكر أسماء.

وأضاف أن من بين هذه الدول أخرى خرج ممثلوها احتجاجا من القاعة أثناء خطابه في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال سبتمبر الماضي.

وقال إنه لا يمكن للدول التي تطلب المساعدة من إسرائيل الاستمرار في تشويه سمعتها في الوقت نفسه.

وتابع: "يأتون لاحقا ويقولون: هل يمكننا الحصول على منظومة 'آرو'؟ (المضادة للصواريخ الباليستية)، هل يمكننا الحصول على هذا أو ذاك؟".

وأردف: "غيروا سلوككم وستنالون الكثير.. حوّلنا إسرائيل إلى أقوى قوة في الشرق الأوسط وإحدى أقوى القوى في العالم".

ومنذ 2023، تواصل إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة والعدوان على الضفة الغربية، وشنت حربين على كل من لبنان وإيران، وغارات جوية على اليمن وقطر، إلى جانب توغلات برية وقصف مدفعي شبه يومي على سوريا.

وتنظر محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا وانضمت إليها دول عديدة، تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.