رئيس الوزراء العراقي يصل السعودية في أول زيارة رسمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• الزيارة تأتي ضمن جولة خليجية تشمل الكويت وتركز على الملفات الأمنية والاقتصادية وتعزيز التعاون

وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الأربعاء، إلى العاصمة الرياض في أول زيارة يجريها إلى السعودية منذ توليه منصبه في مايو الماضي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان مقتضب، أن "الزيدي وصل إلى العاصمة الرياض في زيارة إلى السعودية".

ووفق وسائل إعلام عراقية، تأتي زيارة الزيدي للسعودية ضمن جولة خليجية تشمل الكويت، وتهدف إلى بحث الملفات الأمنية والاقتصادية المشتركة وتعزيز التعاون.

وكانت زيارة الزيدي إلى الرياض مقررة في 29 يوليو الماضي، إلا أنها ألغيت على خلفية هجوم مشترك نفذته الولايات المتحدة والسعودية على مقرات تابعة لهيئة الحشد الشعبي الحكومية في 7 محافظات عراقية، أسفر عن مقتل 20 فردا وإصابة 32.

وبعد الهجوم، أعلنت واشنطن والرياض تنفيذ "ضربات دقيقة ونوعية" استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة تابعة لمجموعات موالية لإيران، ردا على هجمات بمسيّرات استهدفت منشآت نفطية وقواعد عسكرية في المنطقة.

وأوضحت السعودية لاحقا أن الضربة التي نفذتها داخل العراق جاءت بعد استنفاد المسارات السياسية والدبلوماسية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال الأشهر الماضية، وفق قناة "الإخبارية" الرسمية.

وشدد الزيدي مرارا على ضرورة "منع أي تجاوز أو تهديد" ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، ووجه بـ"وضع آليات رادعة لمنع تكرار مثل هذه الحالات".

والشهر الماضي، تعرض خط أنابيب "شرق-غرب" السعودي في منطقتي الرياض والمدينة المنورة لعدة هجمات قالت الرياض إنها نُفذت بمسيّرات قادمة من العراق، وأسفرت عن إصابات بشرية وأضرار مادية.

وقالت السعودية إنها آثرت "عدم الرد في هذه المرحلة"، بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي إتاحة الفرصة لحكومته لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات المنطلقة من أراضي البلاد تجاه المملكة ودول الجوار.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت أن تحقيقاتها أثبتت انطلاق الهجمات التي استهدفت السعودية من موقع داخل محافظة ميسان جنوبي البلاد.