الرئيس اللبناني: انسحاب اليونيفيل يعني غياب أي رقابة دولية على اعتداءات إسرائيل

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، تمسّك بلاده ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، محذرًا من أن انسحابها سيؤدي إلى فراغ أمني في جنوب البلاد، ويُفقد المنطقة أي رقابة دولية على الاعتداءات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال استقباله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيار لاكروا، حيث شدد عون، على أهمية الدور الذي تؤديه القوات الدولية منذ بدء مهمتها، مشيدًا بالتضحيات التي قدمها أفرادها من ضباط وعسكريين.

وأوضح الرئيس اللبناني أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال قرى وبلدات جنوبية تقع معظمها ضمن نطاق عمليات «اليونيفيل» يجعل بقاء القوات الدولية بالغ الأهمية، محذرًا من التداعيات الأمنية السلبية التي قد تترتب على انسحابها.

وأشار عون، إلى الدور الاجتماعي والإنساني والصحي والتربوي الذي تضطلع به القوات الدولية، مؤكدًا أن هذه الأنشطة أسهمت في تعزيز علاقتها بسكان الجنوب، الذين يثقون بدورها ويتمسكون ببقائها في بلداتهم وقراهم.

وأعرب عن أمله في أن يستجيب مجلس الأمن الدولي لطلب لبنان تمديد مهمة «اليونيفيل» لعام إضافي، رغم أن المجلس سبق أن حدد سنةً موعدًا لانسحابها.

وشدد على أهمية استمرار المهمة، خصوصًا في حال انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود الدولية وانتشار الجيش اللبناني، الذي سيحتاج إلى الاستفادة من الخدمات الإنسانية واللوجستية التي توفرها القوات الدولية.

والاثنين، أقرّ الاتحاد الأوروبي مهمة دعم جديدة للبنان لمدة أولية تبلغ ثلاث سنوات، بالتزامن مع العد التنازلي لانسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل» بنهاية العام.

وتركّز المهمة الأوروبية على دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في السيطرة الإقليمية وأمن الحدود والساحل ومكافحة التهريب، مع مكوّنين عسكري ومدني، فيما أبدت أكثر من عشر دول أوروبية استعدادها لتقديم أفراد وموارد للمهمة الجديدة.

وشددت مسئولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس على أن المهمة لن تحل محل اليونيفيل، وستدعم قدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها على كامل الأراضي.