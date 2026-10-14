نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، ما تم تداوله من مزاعم بشأن انخفاض أعداد رؤوس الماشية في مصر بنسبة تزيد على 50% خلال السنوات الأخيرة.

وأشار المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة، أفادت الوزارة بأن ما تم تداوله في هذا الشأن ادعاءات عارية تمامًا من الصحة، وأرقام وهمية تفتقر إلى أي سند علمي أو إحصائي، وتستهدف تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة حول قطاع حيوي واستراتيجي، هو قطاع الثروة الحيوانية.

وأكدت الوزارة أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مستمر في تنفيذ خططه لدعم المربين وزيادة الإنتاجية وحماية الأمن الغذائي القومي، وفق أسس علمية وموضوعية.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أنه استنادًا إلى أعمال الحصر الميداني الدقيق والمستمر، شهدت أعداد رؤوس الماشية نموًا مطردًا، إذ سجلت نحو 5.5 مليون رأس عام 2014، قبل أن ترتفع تدريجيًا إلى 8.6 مليون رأس، بما يعكس زيادة أعداد الثروة الحيوانية في مصر.

وانعكس هذا النمو في أعداد رؤوس الماشية على حجم الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، مدعومًا بالتوسع في استخدام السلالات المحسنة وراثيًا وتوفير الرعاية البيطرية المتكاملة.

وارتفع إجمالي الإنتاج المحلي من اللحوم إلى 600 ألف طن عام 2025، مقابل 440 ألف طن عام 2014، كما ارتفع الإنتاج المحلي من الألبان الطازجة إلى 7 ملايين طن عام 2025، مقابل 4.5 مليون طن عام 2014.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع، من خلال التوسع في توفير السلالات المحسنة وراثيًا، ونشر رؤوس الماشية ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي للمربين.

وأضافت أن هذه الجهود تشمل تنفيذ المشروع القومي للبتلو، الذي شهد تقديم قروض وتمويلات ميسرة تجاوزت 11.535 مليار جنيه، لتربية وتسمين أكثر من 544 ألف رأس من الماشية. واستفاد من المشروع أكثر من 46 ألف مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين، ضمن قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري.

كما شملت جهود الدولة التوسع في تنظيم القوافل البيطرية المجانية بصورة دورية وشاملة في قرى ومراكز الجمهورية، لتحصين الثروة الحيوانية وحمايتها، إلى جانب إتاحة حزم تمويلية ميسرة وتقديم التسهيلات الائتمانية والمصرفية اللازمة لدعم المربين وصغار المنتجين.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والادعاءات التي لا تستند إلى حقائق، وضرورة تحري الدقة والرجوع إلى الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، تجنبًا لنشر معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام.