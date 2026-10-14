الحكومة الإسرائيلية توافق على مشتريات عسكرية عاجلة

وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم في تصويت هاتفي عاجل على تخصيص نحو مليار شيكل لمشتريات عسكرية استثنائية، وذلك قبل أسبوعين فقط من انتخابات الكنيست.

ووفقا للمواقع العبرية فإن هذه الأموال مخصصة «لمشتريات دفاعية عاجلة لا يمكن تأجيلها»، في ضوء التوترات الأمنية والمخاوف من تصعيد إضافي في المنطقة.

وسيتم تمويل عملية الشراء من ميزانية الدولة لعام 2026 وميزانيات الأعوام 2027-2029، مع تخصيص جزء من الأموال من ميزانيات الخطة الخمسية للمجتمع العربي.

وقد بُرِّر هذا القرار الاستثنائي، الذي اتُّخذ في إطار إجراءات مُعجَّلة قبيل الانتخابات، بـ«توضيح من جهات مُختصة في وزارة الجيش الاسرائيلي بأن هذه المسألة تُمثل ضرورة أمنية مُلِحَّة لا يُمكن تأجيلها». ولم تُقدَّم في هذه المرحلة أي تفاصيل حول طبيعة عملية الشراء أو غرضها العملياتي.

في هذا السياق، أفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي ليلة أمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجريا محادثات في الأسابيع الأخيرة ناقشا خلالها إمكانية شن هجوم مشترك على أهداف عسكرية ونووية في إيران، حتى قبل الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة.

ووفقًا للتقرير، قدم نتنياهو لترامب معلومات استخباراتية تشير إلى محاولات إيرانية لإعادة تفعيل برنامجها النووي.