محكمة هندية تأمر بحبس 2 من قادة حزب كوكروتش جاناتا 5 أيام

قال حزب (كوكروتش جاناتا)، الذي يقوده شبان في الهند اليوم الأربعاء إن محكمة أمرت بحبس اثنين من قادته 5 أيام، وذلك بعد تسلقهما أمس حواجز لدخول موقع تاريخي يشتهر بتنظيم احتجاجات فيه وترديدهما هتافات تطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات.
ويخاطر هذا الحبس بإثارة احتجاجات جديدة من أنصار الحزب في وقت تنظم فيه جماعات المعارضة والهيئات الطلابية مظاهرات شبه يومية للمطالبة باستقالة جيانيش كومار رئيس مفوضية الانتخابات بسبب تعديلات لقوائم الناخبين، وقال منتقدون إنها تخدم مصالح حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بعد أن حذفت ملايين الأسماء، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
ونفت مفوضية الانتخابات تفضيلها لأي حزب، وقالت إن الناخبين الذين تم شطبهم بالخطأ يمكنهم إعادة تسجيل أنفسهم. واتهم حزب بهاراتيا جاناتا منافسيه بمحاولة تقويض الديمقراطية من خلال التشكيك في العمليات الانتخابية المشروعة.
وكان قائدا الحزب أشوتوش رانكا وسوراف داس من بين نحو 10 أشخاص قفزوا فوق الحواجز أمس لدخول ساحة مرصد جانتار مانتار المفتوح في الحي التجاري المركزي بمدينة نيودلهي.
وقالت الشرطة هذا الأسبوع إن الموقع، الذي كان مخصصا في السابق للمظاهرات، لم يعد مكانا رسميا للاحتجاج.
وأوضح محاميهما أبهيشت هيلا لصحفيين أن رانكا وداس أودعا السجن لأسباب من بينها مخالفة تعهد قدماه للسلطات عند الإفراج عنهما من احتجاز سابق في مطلع الأسبوع.
وأضاف: "شرطة دلهي قالت إنهما انتهكا التعهد وإنهما قد يقوما بذلك مجددا، وإن ما فعلاه يشكل انتهاكا للقانون".
وأكد زعيم الحزب أجينكيا شيندي، الذي أفرج عنه بعد تعهد شخصي، أن الحزب لن "يخاف" من سجن قادته.