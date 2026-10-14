محكمة هندية تأمر بحبس 2 من قادة حزب كوكروتش جاناتا 5 أيام

قال حزب (كوكروتش جاناتا)، الذي يقوده شبان في الهند اليوم الأربعاء إن محكمة أمرت بحبس اثنين ​من قادته 5 أيام، وذلك بعد تسلقهما أمس حواجز لدخول موقع تاريخي يشتهر بتنظيم احتجاجات فيه وترديدهما هتافات تطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات.

ويخاطر هذا الحبس بإثارة احتجاجات جديدة من أنصار ​الحزب في وقت تنظم فيه جماعات المعارضة والهيئات ​الطلابية مظاهرات شبه يومية للمطالبة باستقالة جيانيش كومار رئيس ⁠مفوضية الانتخابات بسبب تعديلات لقوائم الناخبين، وقال منتقدون إنها ​تخدم مصالح حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ​بعد أن حذفت ملايين الأسماء، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ونفت مفوضية الانتخابات تفضيلها لأي حزب، وقالت إن الناخبين الذين تم شطبهم بالخطأ يمكنهم إعادة تسجيل أنفسهم. واتهم ​حزب بهاراتيا جاناتا منافسيه بمحاولة تقويض الديمقراطية من خلال ​التشكيك في العمليات الانتخابية المشروعة.

وكان قائدا الحزب أشوتوش رانكا وسوراف داس من ‌بين ⁠نحو 10 أشخاص قفزوا فوق الحواجز أمس لدخول ساحة مرصد جانتار مانتار المفتوح في الحي التجاري المركزي بمدينة نيودلهي.

وقالت الشرطة هذا الأسبوع إن الموقع، الذي كان مخصصا في السابق ​للمظاهرات، لم ​يعد مكانا رسميا ⁠للاحتجاج.

وأوضح محاميهما أبهيشت هيلا لصحفيين أن رانكا وداس أودعا السجن لأسباب من بينها مخالفة تعهد قدماه ​للسلطات عند الإفراج عنهما من احتجاز سابق ​في مطلع ⁠الأسبوع.

وأضاف: "شرطة دلهي قالت إنهما انتهكا التعهد وإنهما قد يقوما بذلك مجددا، وإن ما فعلاه يشكل انتهاكا للقانون".

وأكد زعيم الحزب أجينكيا ⁠شيندي، ​الذي أفرج عنه بعد تعهد شخصي، ​أن الحزب لن "يخاف" من سجن قادته.