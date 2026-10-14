مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من التبعات السلبية للهجمات على السعودية

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الأربعاء، إن الهجمات الأخيرة على السعودية قد تؤثر على الجميع «في كل مكان»، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عالميا واحتدام صراعات متعددة في المنطقة الغنية بالنفط الخام.

وأضافت في مؤتمر صحفي عُقد خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك «يُعد الاقتصاد السعودي مهما للمنطقة وللعالم، ومن هذا المنطلق، فإن لهذه التطورات تبعات سلبية محتملة تطال الجميع في كل مكان».

ويأتي التحذير في وقت يجتمع مسئولون وخبراء في العاصمة التايلاندية لبحث التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة والمخاوف بشأن استدامة التطور السريع في الذكاء الاصطناعي.

وذكرت جورجييفا أن الاقتصاد العالمي «ما زال صامدا في مواجهة الصدمات المتكررة والمتواترة للغاية، وفي مواجهة حالة عدم اليقين»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «فرانس برس».

ونوهت أن «هذا الصمود بدأ يصل إلى حدوده القصوى»، داعية إلى دعم الدول ذات الدخل المنخفض «لتعزيز أسسها حتى تتمكن من تحمّل الصدمات».