مسئول سابق بالحرس الثوري: سنأسر القوات الأمريكية أو نقتلها إذا دخلت الأراضي الإيرانية

قال محسن رفيق دوست، أول وزير للحرس الثوري الإيراني، إنه لا يرجح أن تترك الولايات المتحدة الأمريكية إيران وشأنها، محذرًا من أن أي دخول للقوات الأمريكية إلى الأراضي الإيرانية سيواجه بالأسر أو القتل.

ووفقًا لموقع «إيران إنترناشيونال»، أضاف رفيق دوست أن إيران ستشن ضربة استباقية إذا وجدت نفسها في موقف حرج.

وسبق أن نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء عن مكتب حاكم إقليم هرمزجان قوله، اليوم الأربعاء، إن ثلاثة صيادين أصيبوا إثر حادث تعرض له قارب صيد بالقرب من مدينة سيريك بالإقليم الواقع جنوبي إيران، مشيرًا إلى أن الحادث تسببت فيه طائرة مسيرة لم تتحدد هويتها.

وفي وقت سابق، حذّر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، أمس الثلاثاء، من تداعيات لجوء الولايات المتحدة إلى العمل العسكري ضد إيران، مؤكدًا أن آثار هذا القرار لن تقتصر على المنطقة.

ودعا غريب آبادي الولايات المتحدة إلى التعامل مع الحقائق الإقليمية والسعي إلى حلول دبلوماسية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه طهران أنها لا تزال مستعدة للمضي قدمًا في المسار التفاوضي، مشيرة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على ردها بشأن الملاحظات الأمريكية على مقترحها الذي قدمته في نيويورك، والمتعلق بإعادة فتح مضيق «هرمز» واستئناف المفاوضات بشأن اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ربما ذهبت بعيدًا في استهداف القيادة الإيرانية، معتبرًا أن مقتل عدد من كبار المسئولين جعل من الصعب تحديد الجهة التي يمكن التفاوض معها.

وأفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي، ليلة أمس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجريا محادثات خلال الأسابيع الأخيرة، ناقشا خلالها إمكانية شن هجوم مشترك على أهداف عسكرية ونووية في إيران، حتى قبل الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة.

ووفقًا للتقرير، قدم نتنياهو لترامب معلومات استخباراتية تشير إلى محاولات إيرانية لإعادة تفعيل برنامجها النووي.