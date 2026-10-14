الحكم على رجل أدين بتدبير جريمة قتل مغني الراب توباك شاكور بالسجن المؤبد

صدر حكم على دوان "كيفي دي" ديفيس اليوم الثلاثاء بالسجن المؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 40 عاماً لتدبيره جريمة قتل مغني الراب الشهير توباك شاكور الذي قتل بالرصاص بالقرب من شارع لاس فيجاس ستريب قبل أكثر من 30 عاما.



وكان ديفيس، البالغ من العمر 63 عاما، قد أدين في أغسطس التهمة الموجهة إليه وهي القتل من الدرجة الأولى باستخدام سلاح فتاك. وهو الشخص الوحيد الذي حكم عليه وتوجَه إليه تهم في مقتل شاكور، الذي كانت شعبيته في أوجها بعمر 25 عاما.

وقال المدعي العام مارك ديجاكومو اليوم الثلاثاء إنه أيا كان الحكم الذي تفرضه المحكمة، فإن ديفيس "مضمون موته" خلف القضبان.

وقال ديجاكومو بينما كانت شقيقة شاكور سيكيوا "سيت" شاكور تومئ برأسها بين الحضور: "الأمر لا يتعلق فقط بفقدان فرد من العائلة".

وظلت جريمة القتل بدون حل لسنوات حتى أجرى ديفيس، القائد السابق لعصابة "سوث سايد كومبتون كريبس"، مقابلات ونشر دوره في إطلاق النار في مذكراته الشاملة عام 2019.

وقال ديجاكومو إن ديفيس كان يحاول التربح من جريمة قتل ارتكبها، ولهذا فهو لا يستحق الحد الأدنى من العقوبة.

وقال ديجاكومو: "في رأيي إنه يستحق أقصى عقوبة ممكنة".

وتحدث ديفيس بإيجاز في المحكمة، مبينا للقاضية كارلي كيرني أنه يريد استعادة الأشياء التي أخذتها الشرطة من منزله، بما في ذلك صوره. وردا على سؤال عما إذا كان هناك أي شيء آخر يريد قوله، قال ديفيس: "لا، أنا بخير".

وقال محامي ديفيس، مايكل سانفت، إنه يعتزم الاستئناف ضد الحكم. وأوضح سانفت أن المدعين العامين انتظروا طويلا لتحريك القضية.

وفي ليلة 7 سبتمبر 1996، كان شاكور في مقعد الراكب في سيارة بي إم دبليو سوداء مع قطب الموسيقى ماريون "سوج" نايت عندما توقفت سيارة كاديلاك بيضاء عند إشارة حمراء، واندلع إطلاق النار. وأصيب شاكور بعدة رصاصات وتوفي بعد ستة أيام، بينما نجا نايت.