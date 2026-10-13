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أعلنت دار الأوبرا السلطانية في العاصمة العمانية مسقط، إقامة حفل غنائي طربي تحييه كل من المطربة مروة ناجي والفنانة التونسية يسرا محنوش يوم 18 أكتوبر الجاري.

ويحمل الحفل عنوان «كلثوميات»، حيث يشهد إحياء تراث أم كلثوم وتقديم مجموعة من روائعها الغنائية في أجواء طربية.

وقالت الفنانة يسرا محنوش عن الحفل، في منشور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: «يتجدد اللقاء مع جمهوري العماني العزيز في دار الأوبرا السلطانية بمسقط يوم 18 أكتوبر 2026».

وتابعت: «سعيدة جدا بلقائكم من جديد ومتشوقة لأمسية فنية مميزة تجمعنا على المحبة والطرب الأصيل في سلطنة عمان الغالية».