الحوثيون يهددون بمواصلة استهداف المطارات والمنشآت النفطية في السعودية

أعلنت مليشيا الحوثي اليمنية تنفيذ عملية عسكرية قالت إنها استهدفت شركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد الدولي ومصفاة أرامكو في الرياض، مهددة بمواصلة هجماتها على المطارات والمنشآت النفطية السعودية خلال الأيام المقبلة.

وقالت الجماعة، في بيان، اليوم الأربهاء، إن العملية جاءت ردًا على الغارات السعودية التي استهدفت صنعاء ومحافظات يمنية أخرى، مشيرة إلى أنها نُفذت باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيّرة، ومؤكدة أن الهجمات حققت إصابات دقيقة، بحسب ادعائها.

وأضاف البيان أن الجماعة ستواصل عملياتها ضد ما وصفته بالعمق السعودي، محذرة شركات الملاحة والمواطنين والعاملين في المطارات والمنشآت المستهدفة، ودعت إلى إخلائها والابتعاد عنها.

وفي المقابل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض وتدميره. وقال المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن الصاروخ جرى اعتراضه قبل بلوغه هدفه.

وكان الدفاع المدني السعودي قد أعلن، الأربعاء، زوال الخطر عن مدينة الرياض ومحافظة الخرج، عقب إطلاق إنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ. كما أعلن التحالف في وقت سابق اعتراض صاروخ مجنح وتدميره في محافظة الخرج.

ويوم الثلاثاء، أفاد الدفاع المدني بسقوط شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخين مجنحين في الرياض، ما أسفر عن إصابة امرأتين ورجل وطفل، فضلًا عن أضرار مادية محدودة لحقت بـ15 منزلًا سكنيًا.