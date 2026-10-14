وول ستريت جورنال: الحوثيون يستخدمون مكونات صينية لتصنيع صواريخ باليستية

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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن تقرير صادر عن منظمة "أبحاث تسليح الصراعات" أن الحوثيين يسعون لتصنيع صواريخ باليستية متطورة متوسطة المدى باستخدام قطع ومكونات تم توريدها من الصين.

ووفقا للتقرير، تحاول الجماعة المدعومة من طهران بناء نسخة من الصاروخ الإيراني "خيبر شكن" الموجه بدقة، وذلك بالاستعانة بمجموعة مختارة من المكونات الصينية.

ويشير التقرير إلى أن الصاروخ المزمع تصنيعه سيصل مداه إلى نحو 1900 ميل (حوالي 3000 كيلومتر)، مما يعني إمكانية استخدامه لضرب أهداف في كل من إسرائيل والسعودية.

ويبلغ مدى الصاروخ "خيبر شكن" 1450 كيلومترا (900 ميل)، مما يجعله قادرا تماما على الوصول إلى دول الخليج العربي وإسرائيل، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

كما ساعدت ميزته المتمثلة في سرعة النشر والإطلاق، الجانب الإيراني على تجنب الضربات الجوية التي شنتها القوات الجوية الإسرائيلية والأمريكية خلال الحرب، والتي كانت تستهدف رصد وتدمير منصات الإطلاق.