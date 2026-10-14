نقل رجل الأعمال النمساوي بنكو للإقامة الجبرية

من المقرر أن يتم نقل قطب العقارات والتجزئة النمساوي، رينيه بنكو، الذي أدين بتهم احتيال في وقت سابق من العام الجاري، من السجن إلى الإقامة الجبرية مع وضع سوار إلكتروني، بحسب ما قالته متحدثة باسم المحكمة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الأربعاء.

ورأى محامي بنكو أن موكله لن يتمكن من الاستعداد بشكل كاف للمزيد من الإجراءات القانونية، إلا خارج السجن.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة إن من المقرر أن يتم نقل بنكو /49 عاما/ إلى شقة، وأنه لن يعود إلى منزله المعتاد. وسوف يتم تجهيز الشقة بأجهزة إلكترونية لمراقبة الإقامة الجبرية.

وسوف يسمح لبنكو بمغادرة الشقة مرة واحدة يوميا لمدة ساعة واحدة، كما سيسمح له بالتسوق مرتين أسبوعيا.

وقالت المتحدثة إن النيابة العامة قدمت استئنافا ضد القرار، بصورة فورية، إلا أن الاستئناف لا يوقف تنفيذه.