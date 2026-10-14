أوكرانيا: 600 ألف أسرة بدون كهرباء بعد هجمات روسية ضخمة

أطلقت روسيا العشرات من الصواريخ الباليستية وأكثر من 100 طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال الليل، مما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن ما لا يقل عن 600 ألف أسرة، حسبما كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، وذكرت الشرطة أن عدة أشخاص لقوا حتفهم في العاصمة كييف.

وكتب زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن روسيا استخدمت 39 صاروخا باليستيا و أكثر من 102 طائرة مسيرة ضد البنية التحتية المهمة للطاقة في أوكرانيا.

وأضاف أن 26 منشأة للطاقة وأربع مواقع نفط وغاز تضررت بصورة كبيرة.

واتهم زيلينسكي موسكو بالإخفاق في الانصياع لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار على الهجمات ضد منشآت الطاقة.

وناشد ترامب فرض عقوبات صارمة على روسيا، وطالب بالحصول على أنظمة باترويت دفاعية إضافية، التي تعد فعالة في صد الصواريخ الباليستية وهو ما تفتقده أوكرانيا.

وقالت الشرطة الأوكرانية إن خمسة أشخاص قتلوا في العاصمة كييف. وأضافت أن شخصين قتلا في هجمات في منطقة دنيبروبتروفسك في وقت متأخر من أمس الثلاثاء وخلال الليل، كما أصيب ستة آخرون.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت هجمات في الصباح استهدفت بنية تحتية للاتصالات والطاقة بالعاصمة كييف والمنطقة المحيطة بالإضافة إلى منطقة خاركيف، معللة الاستهداف بأن هذه البنية التحتية تخدم قطاع الدفاع والقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت روسيا إنها اعترضت 902 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم.