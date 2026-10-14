60 عرضا تنافس في الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

أعلنت إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري عن العروض المقبولة للمشاركة في الدورة التاسعة من المهرجان، والمقرر الإعلان عن موعد إقامة المهرجان خلال الفترة المقبلة.

ووقع الاختيار على 60 عرضا للمشاركة في المهرجان وهي: "الباب الموارب" إخراج محمد عادل النجار و"الشرخ" إخراج أحمد عبد الجواد" و"مذهل إلى حد الخطيئة" إخراج محي الدين زكريا و"بيت العز" إخراج محمود عبد الرازق و"الأرث" إخراج نور حمزة و"البوسطجي" إخراج عبد الرحمن محسن، و"جليسة" إخراج عبد الله صابر، و"الشاهد" شريف طارق، و"روكاجو" إخراج مصطفى عبد المنعم و"الليلة الأخيرة" إخراج أحمد الرمادي و"يوم موت سعيد" إخراج محمد السوري، و"عرض خاص" إخراج مازن جمال عبد الناصر، و"سوبر نوفا" إخراج نسمة عادل، و"الخروج مكن المدينة" إخراج محمد خليفة علي، و"ضد الذئب وضد الإنسان" إخراج عزيزة على و"موت معلن" إخراج مروج جمال و"لوين" جاسمين أحمد، و"الشهم والدموع" إخراج محمد يسري، و"التلات موافق 13" إخراج سمر علام.

كما وقع الاختيار أيضا على "مطر صيف" إخراج عمرو بونو و"اسطورة من الزمن الجميل" إخراج عمرو صالح و"BADTRIB " إخراج محمد صقر، وسر المقام" إخراج محمد عبد الوارث، و"حوا" إخراج محمد بهجت، و"الخروج عن النص" إخراج عمرو حسان، و"المشهد الأخير" إخراج رحمة محمد و"زمن يليق بنا" عمر الحسيني، و"بداخلك قد ترا النور" إخراج زياد هاني، و"ضمير مستتر" إخراج مينا نبيل و"التحول" إخراج محمد أيمن، و"حاليا بدور العرض" إخراج ضياء الدين زكريا، وشيكاغو" إخراج يوسف سامح، و"المهرج" إخراج مصطفى سليمان، و"الاسطى" إخراج أسامة مهنى، و"بيت الشافعي" إخراج أحمد الأباصيري ، و"الوليمة" إخراج يوسف عبد الحميد و"قهوة النجوم" إخراج أحمد السمان، و"لما كان البحر" إخراج لبنى المنسى و"دبل فيس" إخراج كريم عادل و"قاعدة بلدي" إخراج محمد علاء، و"النداهة" إخراج أحمد الجوهري، و"قصور" إخراج أدهم فيتو، و"ترابيزة سفرة" إخراج عمر الشرنوبي، و"شيء في صدري" إخراج شروق طارق، و"النكسة" إخراج مينا لويز، و"البيت بيتهم" إخراج مصطفى جمال، و"صالح للاستخدام" إخراج أشرف على، و"عرض مسروق" إخراج محمد علام، و"كلنا لها" إخراج هايدي عبد الخالق، و"اي دمعة حزن" إخراج سيف محمد، و"جمر تحت الرماد" إخراج هنا خليل، و"انتحار مؤقت" إخراج محمد الحضري، و"اربع حيطان" إخراج بسنت يوسف، و"شقة عم شوقي" إخراج مهند الدسوقي، و"عجبي" أحمد مخيمر، و"قبل ما نلم الورق" إخراج محمد قنديل، و"مسجون ترابزين" إخراج عمر مأمون، و"عالم سمسم" إخراج عمرو صالح، و"المقبرة" إخراج منار شملول، وصفحة 45" إخراج علاء الوكيل.

جدير بالذكر أن رئيس المهرجان د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، نائب رئيس المهرجان المخرج هشام عطوة ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني.