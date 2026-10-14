قال رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، إن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه منطلقًا لأي اعتداءات تستهدف المملكة العربية السعودية أو تمسّ أمن دول المنطقة، مشددًا على التزام بلاده بمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة.



ونقلًا عن وكالة الأنباء العراقية «واع»، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن الزيدي التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في العاصمة الرياض، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تنسيق الجهود لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.



وأدان الزيدي استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدًا رفض الحكومة العراقية استهداف المدنيين والمنشآت المدنية خلال النزاعات، لما يشكله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين.



وشهد اللقاء بحث العلاقات العراقية السعودية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، مع التركيز على تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية.



من جانبه، أكد ولي العهد السعودي دعم المملكة لجهود الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز الحوار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.



وتأتي هذه التصريحات خلال زيارة يُجريها رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم، للرياض، في ظل تصاعد التوتر العسكري وتبادل الهجمات السعودية وجماعة الحوثيين.



وأعلنت جماعة الحوثيين، صباح الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية قالت إنها استهدفت شركة أرامكو في الظهران، ومطار الملك خالد الدولي، ومصفاة تابعة لأرامكو في الرياض، مهددة بمواصلة هجماتها على المطارات والمنشآت النفطية السعودية خلال الأيام المقبلة.



وذكرت الجماعة، في بيان، أن العملية جاءت ردًا على غارات سعودية استهدفت صنعاء ومحافظات يمنية أخرى، مشيرة إلى استخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيّرة، ومؤكدة تحقيق إصابات دقيقة، وفقًا لادعائها.



وأضاف البيان أن الجماعة ستواصل عملياتها ضد ما وصفته بـ«العمق السعودي»، محذرة شركات الملاحة والمواطنين والعاملين في المطارات والمنشآت المستهدفة، وداعية إلى إخلائها والابتعاد عنها.



في المقابل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض وتدميره قبل بلوغه هدفه، بحسب المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي.



وكان الدفاع المدني السعودي قد أعلن، الأربعاء، زوال الخطر عن مدينة الرياض ومحافظة الخرج، عقب إطلاق إنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ. كما أعلن التحالف اعتراض صاروخ مجنح وتدميره في محافظة الخرج.



ويوم الثلاثاء، أفاد الدفاع المدني بسقوط شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخين مجنحين في الرياض، ما أسفر عن إصابة امرأتين ورجل وطفل، فضلًا عن أضرار مادية محدودة لحقت بـ15 منزلًا سكنيًا.