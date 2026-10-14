الكويت والإمارات تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي

بحث معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإمداد والتموين في الجيش الكويتي اللواء الركن المهندس صلاح العازمي، مع مساعد رئيس الأركان للقدرات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية اللواء الركن إسحاق البلوشي، اليوم الأربعاء، التعاون العسكري والدفاعي.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان، أن مباحثات لقاء العازمي بالبلوشي في الإمارات تركزت على العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.

وأضافت أن الوفد الكويتي زار مجموعة «إيدج» الإماراتية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، حيث اطلع على أحدث التقنيات والأنظمة والحلول الدفاعية التي تطورها المجموعة.