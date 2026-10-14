نتنياهو يسخر من تصريحات رئيس الشاباك السابق بشأن أحداث 7 أكتوبر: هل تتحدث بجدية؟

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، رونين بار، الذي اطَلع على مؤشرات تحذيرية ليلة 7 أكتوبر 2023، ولم يتصل به، يدّعي اليوم، أنه لم يمتلك رقم هاتفه.

وفي تدوينة عبر صفحته الشخصية بمنصة «إكس»، سخر نتنياهو من هذا المبرر، قائلًا: «رونين، هل تتحدث بجدية؟»، مشيرًا إلى امتلاك بار رقم هاتفه المخصص للطوارئ «الهاتف الأحمر»، وأنه كان يمكنه الاتصال به فورًا، أسوة بجميع رؤساء الأجهزة الأمنية.



وأضاف نتنياهو، أن عناصر جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» المرافقين له على مدار الساعة، كان بإمكانهم الوصول إليه في دقائق، متسائلًا عن عدد الأرواح التي كان يُمكن إنقاذها لو جرى الاتصال به في الوقت المناسب، حسب تصريحاته.



وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، رفع الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، رونين بار دعوى تشهير ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمام محكمة تل أبيب الجزئية، بعد أن اتهمه الأخير بإخفاء معلومات أمنية قبل هجوم 7 أكتوبر.



وبحسب ما نشرته وكالة «صدى نيوز» الفلسطينية، الأربعاء، أكد بار في دعوته أن نتنياهو تلقى تحذيرات بشأن تصعيد محتمل، لكنه التزم بسياسة الاحتواء مع حماس.



وطالب بار، الذي يقاضي نتنياهو بتعويض قدره 3 ملايين شيكل، بالكشف عن الوثائق، ورفع الحصانة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلًا: «في غياب لجنة تحقيق حكومية، ستكشف الحقيقة في المحكمة».



وفي الدعوى القضائية، عرض بار روايته لتسلسل الأحداث في الأشهر التي سبقت الهجوم، وفي ليلة الهجوم نفسها.



ولفت إلى أنه حذر نتنياهو مرارًا وتكرارًا من احتمال تصعيد الوضع الأمني، وأنه، خلافًا لمزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، تم أيضًا نقل المعلومات التي جمعها جهاز الأمن العام «الشاباك» إلى السلطات المختصة ليلة 7 أكتوبر.



وأكد بار أنه لم يتنصل من مسئوليته كرئيس للجهاز عن الخلل الاستخباراتي، لكن نتنياهو يحاول أيضًا تحميله مسئولية الأحداث وتحويل النقاش عن مسئوليته نفسه.



وقال إن منشورات نتنياهو تتضمن ادعاءات كاذبة تسيء إلى سمعته وسمعة الجهاز، متهمًا نتنياهو بأنه «انتهج سياسة أكثر تساهلًا مع حماس، وكان يشتري الهدوء بأي ثمن».



وبحسب مزاعمه، أشار إلى أنه قدم قبل الهجوم بأشهر، خطة للقضاء على القياديين بحركة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف، وتجاهلها نتنياهو.