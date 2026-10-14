الدفاع المدني السعودي: إصابة مقيم وأضرار محدودة جراء سقوط شظايا صاروخ في الرياض

أعلن الدفاع المدني السعودي، إصابة مقيم من جنسية عربية، ووقوع أضرار مادية محدودة في منزل سكني ومركبة بمدينة الرياض، جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي اعترضته الدفاعات الجوية ودمرته، الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن المتحدث الرسمي للدفاع المدني، قوله إن الفرق المختصة باشرت التعامل مع سقوط الشظايا، واتخذت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية تنفيذ هجمات قالت إنها استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو في الظهران والرياض، إلى جانب مطار الملك خالد الدولي، باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيّرة، مهددة بمواصلة استهداف المطارات والمنشآت النفطية السعودية خلال الأيام المقبلة.

وقالت الجماعة إن الهجمات جاءت ردًا على غارات سعودية استهدفت صنعاء ومحافظات يمنية أخرى، مدعية تحقيق إصابات دقيقة في الأهداف المحددة.

في المقابل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض وتدميره قبل بلوغه هدفه، وفقًا للمتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي.

كما أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن مدينة الرياض ومحافظة الخرج، عقب إطلاق إنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ. وأفاد التحالف، في وقت سابق، باعتراض صاروخ مجنح وتدميره في محافظة الخرج.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الدفاع المدني، الثلاثاء، سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخين مجنحين في الرياض، ما أسفر عن إصابة امرأتين ورجل وطفل، فضلًا عن أضرار مادية لحقت بـ15 منزلًا سكنيًا.