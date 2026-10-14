المتحدث باسم الحرس الثوري لا يستبعد احتمال شن هجوم أمريكي على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محبي، إن شن الولايات المتحدة هجمات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي المقررة في 3 نوفمبر لا يزال "احتمالا واقعيا"، رغم نفي الرئيس دونالد ترامب لذلك.

وأوضح المتحدث حسين محبي لصحيفة "طهران تايمز" أن هذا "احتمال واقعي للغاية، إذ تحتاج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن يتوفر لها نجاح يمكن الاستشهاد به قبل انتخابات التجديد النصفي."

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية مستعدة لمثل هذا السيناريو.

وتزايدت المخاوف مؤخرا إزاء تجدد التصعيد في الحرب مع إيران. وكان ترامب قد نفى، يوم الخميس الماضي، اعتزامه شن هجوم على إيران قبل الانتخابات، فيما قالت الإدارة الأمريكية إنها تجري "محادثات بناءة" مع طهران.

وفي المقابل، أشارت القيادة الإيرانية إلى هجمات سابقة وقعت بينما كانت المفاوضات مع الولايات المتحدة لا تزال جارية.