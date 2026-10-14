شهدت منافسات بطولة كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026، المقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، منافسات قوية في نهائي مسدس الهواء للسيدات لمسافة 10 أمتار، ونهائي المسدس السريع للرجال لمسافة 25 مترًا، بمشاركة نخبة من أبرز الرماة والراميات على الساحة الدولية.

أرمينيا وبلغاريا وفرنسا على منصة التتويج في مسدس الهواء للسيدات

أسفرت منافسات نهائي مسدس الهواء للسيدات لمسافة 10 أمتار عن فوز الأرمينية إلين كاراتبيتيان بالمركز الأول، فيما جاءت البلغارية ميروسلافا مينتشيفا في المركز الثاني، وحلت الفرنسية سيلين جيدرزييفسكا في المركز الثالث.

وعكست النتائج تقارب المستويات الفنية بين اللاعبات، في ظل المنافسة القوية على المراكز الأولى في واحدة من أبرز مسابقات الرماية الأولمبية.

ثلاثية ألمانية في نهائي المسدس السريع للرجال

وفي نهائي المسدس السريع للرجال لمسافة 25 مترًا، فرض الرماة الألمان سيطرتهم على منصة التتويج، بعدما استحوذوا على المراكز الثلاثة الأولى، في إنجاز يعكس قوة المشاركة الألمانية في البطولة.

وتوج أوليفر جايس بالمركز الأول، وجاء مواطنه فلوريان بيتر في المركز الثاني، بينما حل إيمانويل مولر في المركز الثالث، لتذهب الميداليات الثلاث للمسابقة إلى ألمانيا.

منافسات كأس العالم للرماية مستمرة حتى 20 أكتوبر

وتتواصل منافسات كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026 بالعاصمة الجديدة، بمشاركة 51 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية، في أجواء تنافسية تجمع نخبة من أبطال الرماية في مختلف التخصصات.

وتستمر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للرماية (ISSF) لعام 2026.