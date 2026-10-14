جاردين: قيود على «ستارلينك» تعطل مهام عسكرية أوكرانية

كشفت صحيفة «جاردين» البريطانية، الأربعاء، أن قيودًا مفاجئة على استخدام الجيش الأوكراني لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية «ستارلينك» تسببت في تعطيل عدد من المهام العسكرية، وسط تصاعد التوتر بين كييف وواشنطن.

وأوضحت الصحيفة أن القيود، التي فرضتها شركة «سبيس إكس» المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أثرت على أجهزة الاتصال المستخدمة أثناء الحركة بسرعات عالية، ما أدى إلى اضطراب بعض مهام الطائرات المسيّرة، بحسب مسئولين أوكرانيين.

ونقلت الصحيفة عن سيرهي بيسكريستنوف، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لشؤون التكنولوجيا العسكرية، قوله إن القوات الأوكرانية لم تتلقَّ تحذيرًا مسبقًا بشأن القيود الجديدة، ما تسبب في تعطل عدد من المهام.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل توتر العلاقات بين الإدارة الأمريكية وأوكرانيا، على خلفية ضغوط يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كييف لوقف الهجمات بعيدة المدى على منشآت النفط الروسية.

ولم يتضح بعد سبب فرض القيود، كما لم تتوافر أدلة مستقلة تؤكد أن الإدارة الأمريكية طلبت من «سبيس إكس» اتخاذ هذه الخطوة.

ويعتمد الجيش الأوكراني على «ستارلينك» في الاتصالات الميدانية وتنسيق العمليات العسكرية وتشغيل الطائرات المسيّرة، ما يثير مخاوف بشأن تأثير أي قيود على الخدمة على قدراته العسكرية.

وتزامنت هذه التطورات مع هجمات روسية جديدة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، تسببت، وفقًا للرئيس الأوكراني، في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 600 ألف شخص.