«بعد 12 ساعة سفر» الأهلي يخوض تدريبه الأول في أوغندا استعدادا لمواجهة كيتارا

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تحرك فريق الأهلي من مقر إقامته في مدينة هويما لأداء تدريبه الأول اليوم استعدادا لمواجهة كيتارا الأوغندي المقرر لها الرابعة عصر السبت المقبل في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي وصلت إلى مطار عنتيبي بأوغندا فجر اليوم الأربعاء بعد رحلة طيران استمرت 5 ساعات.

وبعدها استقل فريق الأهلي حافلة إلى مدينة هويما، ليصل مقر الإقامة ليصل إجمالي رحلة سفره 12 ساعة.

وخصص المغربي الحسين عموتة المدير الفني للأهلي تدريبات استشفائية للتعافي بدنيا من إرهاق رحلة السفر، بينما سيستكمل الفريق تدريباته الفنية والخططية على مدار يومي الخميس والجمعة.

واختار الحسين عموتة المدير الفني للأهلي 24 لاعبا في قائمة الفريق، وهم..

محمد الشناوي وياسين مرعي وأشرف داري وأحمد عيد وهادي رياض وطاهر محمد طاهر وأحمد ‏رضا وسفيان بنجديدة ومنصف بقرار وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وعمر الساعي وأشرف بن شرقي وعمر ‏معوض ومحمد مجدي أفشة، وعلي محمود وإمام عاشور وتوفيق محمد وأحمد سيد زيزو وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير ‏وحمزة علاء.‏

ويشارك الأهلي في كأس الكونفدرالية هذا الموسم بعد حل ثالثا في الموسم الماضي خلف الزمالك بطل الدوري وبيراميدز الوصيف، اللذين سيشاركان في دوري أبطال أفريقيا.