 أبو ريدة يصل زيورخ ويبدأ اجتماعات «فيفا» - بوابة الشروق
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 7:42 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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أبو ريدة يصل زيورخ ويبدأ اجتماعات «فيفا»

الشروق
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 7:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 7:32 م

وصل هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي «كاف»، إلى مدينة زيورخ السويسرية، للمشاركة في اجتماعات المجلس الأعلى للفيفا "المكتب التنفيذي"، ومواصلة أداء مهامه ومسؤولياته داخل المنظومة الكروية العالمية.

ويأتي حضور أبوريدة امتدادًا لمسيرته الطويلة والمشرفة في العمل الإداري على المستويين القاري والدولي، باعتباره أحد أبرز الوجوه المصرية في إدارة كرة القدم، وصاحب خبرات واسعة في التعامل مع الملفات التنظيمية وتطوير اللعبة حتى بات أقدم عضو بإدارة المؤسسة العالمية.

وتكتسب مشاركته أهمية خاصة في تعزيز الحضور المصري داخل المشهد الكروي العالمي، والذي يشهد تحديات كبيرة أهمها اختيار رئيس فيفا القادم ما بين الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، في ظل دعم الاتحادين الإفريقي والعربي، لإعادة ترشحه مرة أخرى، وإعلان الاتحاد المصري دعمه، وإضافة لمتابعة الملفات المطروحة على طاولة اجتماعات فيفا والاي تحدد بشكل كبير شكل كرة القدم عالميا خلال المرحلة المقبلة.


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