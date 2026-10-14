أهدى مجموعة من الأطفال درع «تراب الوطن» إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وحرص الرئيس السيسي، بعد إهدائه الدرع على الصعود إلى خشبة المسرح لتحية عدد من أبطال حرب أكتوبر. ثم التقطت صورة تذكارية للرئيس السيسي معهم ومع الأطفال ودرع «تراب الوطن».

كما شمل البرنامج فقرة بعنوان «الأبطال»، تلتها أغنية «المصريين» التي قدمها الفنان حمادة هلال، بمشاركة كورال وزارة الشباب والرياضة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين بعنوان «وطن الأبطال»، بمُناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر انعقاد الندوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

كما كان في استقباله المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعدد من السادة الوزراء، وكبار قادة القوات المسلحة.