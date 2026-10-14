أوباما منتقدا سياسات حكومة نتنياهو: اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم مستحيل

انتقد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، تجاه الفلسطينيين، معتبرًا أنها تخلّت عن «أرضية أخلاقية».

وجاءت تصريحات أوباما خلال لقاء حواري مع الصحفية والكاتبة سوزان ماكاي، ضمن سلسلة لقاءات جماهيرية يعقدها في بريطانيا.

وقال أوباما، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تبدو وكأنها تعتمد على تفوقها العسكري والتكنولوجي لفرض إرادتها، من دون تقديم تنازلات أو مراعاة حقوق الفلسطينيين، منوهًا أن هذا النهج ينطوي على التخلي عن المبادئ الأخلاقية.

وشدد الرئيس الأمريكي الأسبق على أن نحو سبعة ملايين فلسطيني لن يغادروا أرضهم، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى إدراك هذه الحقيقة.

وأشار إلى أن «القوة العسكرية وحدها لا تكفي لتحقيق الأمن، في ظل استمرار تجاهل الحقوق الفلسطينية»، بحسب تعبيره.

وأضاف أن الفلسطينيين فقدوا أراضيهم، وأن مطالبتهم باستعادتها ورفضهم للظلم أمر مفهوم، في إشارة إلى ضرورة معالجة القضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.