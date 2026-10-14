دميترييف: نرجح توقيع أول عقود الديزل مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة

صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشر، كيريل دميترييف، بأنه يرجح توقيع العقود الأولى لتوريد وقود الديزل إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام المقبلة.

وقال دميترييف، للصحفيين على هامش المنتدى الدولي «أسبوع الطاقة الروسي»: «نحن على تواصل نشط للغاية، وعلى مدار الساعة، مع الجانب الأمريكي، والأمور تسير بسرعة كبيرة. ومع ذلك، فإن جسور الطاقة بيننا كانت قد دمرت تماما في الماضي».

وتابع: «نحن نعمل حاليا بجدية على إعادة بنائها، بل يمكنني القول إننا نفعل ذلك على مدار الساعة، بالتزامن مع معالجة العديد من المسائل اللوجستية المتعلقة بكيفية تنفيذ هذه العملية بسرعة وكفاءة»، بحسب وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأجاب دميترييف عند سؤاله عن الموعد المحتمل لتوقيع عقود توريد الديزل الأولى وبدء عمليات تسليم الديزل، بعبارة: «سيحدث كل ذلك في الأيام القليلة المقبلة».

ويذكر أن المنتدى الدولي «أسبوع الطاقة الروسي» يعقد في موسكو في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة، إجراء محادثة هاتفية وصفها بأنها «ناجحة للغاية» مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتُفق خلالها على قيام روسيا بضخ 300 ألف طن من الديزل، فورا، إلى الأسواق الأمريكية والعالمية.

وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال: «اتُفق على أن تُزود روسيا السوقين الأمريكية والعالمية، فورا، بأكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل، وبـ500 ألف طن أخرى خلال شهر نوفمبر المقبل، ثم بمليون طن إضافي بعد ذلك مباشرة».

وتابع: «إضافة إلى ذلك، وبناءً على قدرة مصافي تكرير الديزل لديها، ستورد روسيا 3 ملايين طن من وقود الديزل خلال فترة قصيرة».