موسكو: يمكن توقيع اتفاقيات بشأن القواعد الروسية في سوريا قبل نهاية العام

قال نائب وزير الخارجية الروسي جيورجي بوريسينكو، إن الاتفاقيات الحكومية الدولية المتعلقة بالقواعد الروسية في سوريا قد تُوقَّع قبل نهاية العام الجاري، تمهيدًا لتحويلها إلى مراكز مشتركة للتدريب والخدمات اللوجستية.



وحسبما نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية، قال بوريسينكو، في مقابلة مع قناة «آر تي في آي»، ردًا على سؤال بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس، إنه يأمل في توقيع الاتفاقيات قبل نهاية العام.



وأوضح أن مذكرة مؤقتة وُقِّعت في أغسطس الماضي بشأن تحويل المنشآت العسكرية الروسية إلى مراكز مشتركة روسية سورية للتدريب والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن التحضيرات جارية لإبرام اتفاقيات حكومية دولية تحدد الوضع المستقبلي لهذه المنشآت.



وأضاف أن المراكز المرتقبة ستُستخدم لأغراض التدريب والخدمات اللوجستية، مع إتاحة الاستخدام المشترك لها، بما يشمل تدريب الكوادر العسكرية السورية.