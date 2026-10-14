خبير بقطاع النفط: حرب طهران وواشنطن أدت إلى خسارة 20 مليون برميل عالميا

قال شريف محسن، خبير قطاع النفط، إن إنتاج واستهلاك النفط عالميًا كانا يتراوحان بين 104 و106 ملايين برميل يوميًا قبل الأزمة الإيرانية الأمريكية، فيما بلغ إنتاج دول «أوبك بلس» نحو 39 إلى 40 مليون برميل يوميًا.

وأوضح محسن، خلال مداخلة عبر برنامج «المراقب»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى فقدان نحو 20 مليون برميل يوميًا من الإمدادات، بما يعادل 20% من الإنتاج العالمي، نتيجة تعطل صادرات السعودية والكويت والإمارات والعراق والبحرين وإيران، ما أثار مخاوف بشأن أمن الطاقة عالميًا.

وأشار إلى أن زيادة السعودية والعراق إنتاجهما وصادراتهما تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعويض النقص في الإمدادات وتحقيق التوازن في الأسواق، مؤكدًا أن الأزمة جعلت أمن الطاقة عاملًا حاسمًا في تحديد مسار السوق، بما يؤثر على المنتجين والمستهلكين.

وفي وقت سابق، توقعت الوكالة الدولية للطاقة انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.6 مليون برميل يوميا في 2026، وسيأتي 25 بالمئة منها من الديزل.

وتتوقع الوكالة أيضا انخفاض المعروض العالمي من النفط بمقدار 5.8 مليون برميل يوميا هذا العام، قبل أن يعكس مساره ويرتفع المعروض بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا في 2027 لتعود السوق إلى تحقيق فائض.

واستقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وبلغت العقود الآجلة لخام برنت حوالي 105.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:32 بتوقيت جرينتش، بزيادة 0.1 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق.