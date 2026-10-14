مصرع شخص وإصابة نجله إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق جبل سعد في الفيوم

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لقي مواطن مصرعه، وأصيب نجله، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق جبل سعد بمحافظة الفيوم، فيما جرى نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق جبل سعد، ووجود حالة وفاة ومصاب.

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع الأب وإصابة نجله، حيث جرى نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى أبشواي المركزي.

حررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، وبدأت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.