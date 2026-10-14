سنتكوم: نعمل على تطوير قدرات الطائرات المسيرة وأنظمة الاتصالات لرفع كفاءة جنودنا في الشرق الأوسط

قالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، إن قوة المهام 99 التابعة للقوات الجوية الأمريكية تعمل على تطوير قدرات الطائرات المسيّرة وأنظمة الاتصالات للمقاتلين في الشرق الأوسط.



وفي تدوينة نُشرت على صفحتها بمنصة «إكس»، إن قوة المهام 99 التابعة للقوات الجوية الأمريكية، تُعتبر «مختبرًا منتشرًا في الميدان»، وتعمل على تطوير هذه القدرات عبر اختبار تقنيات ومفاهيم مبتكرة تهدف إلى تعزيز الكفاءة القتالية للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط.



وسبق أن ذكر موقع «أكسيوس» الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا احتمال شن هجوم جديد على إيران، في ظل مخاوف إسرائيلية من إعادة طهران بناء برنامجها النووي، وذلك قبيل الانتخابات الإسرائيلية وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.



ونقل الموقع، أمس الثلاثاء، عن مصادر مطلعة أن الجانبين بحثا، خلال اتصال هاتفي الأسبوع الماضي، إمكانية استئناف الهجمات على إيران، فيما أعرب نتنياهو عن قلقه إزاء معلومات استخباراتية تشير إلى اتخاذ طهران خطوات وصفها بأنها «مثيرة للقلق» لإعادة بناء برنامجها النووي.



وبحسب «أكسيوس»، لا يزال الموقف الأمريكي من استئناف الهجمات غير محسوم، إذ أشار مسئولون إلى أن ترامب أبدى في البداية تأييدا لمواصلة العمليات، قبل أن يصبح أكثر حذرا لاحقا.



وأشار التقرير إلى أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث يدعم مواصلة الهجمات، في حين يفضل عدد من مستشاري ترامب استمرار الضغط الاقتصادي على طهران.



وذكر الموقع أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير بحث مع نظيره الأمريكي دان كين احتمال شن هجمات واسعة النطاق على إيران خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.



وبحسب المصادر، حذّر زامير من أن استئناف الحرب خلال هذه الفترة قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية، في ظل احتمال رد إيران على أي هجوم يستهدفها.

وفيما يتعلق بالمحادثات الأمريكية الإيرانية، نقل «أكسيوس» عن مصادر أن المفاوضات لم تتوقف تماما، لكنها لا تمضي بصورة كاملة أيضا.



في المقابل، نفى مسئول في البيت الأبيض أن يكون ترامب ونتنياهو قد بحثا مواصلة الهجمات على إيران، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي قال إنه لن يشن هجوما عليها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.



من جانبه، قال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء يواصل التواصل مع ترامب وكبار المسئولين الأمريكيين، ممتنعا عن التعليق على تفاصيل الموضوع.